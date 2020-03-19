تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا في روسيا

2020/03/19 | 11:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت روسيا، يوم الخميس، أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت "قناة الجزيرة" نقلا عن "رويترز"، أن "روسيا سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصابة تبلغ من العمر 79 عاما".

وارتفع عدد حالات الوفيات جراء فيروس كورونا، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، "وباءا عالميا" إلى أكثر من 5 آلاف حالة، فيما تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ150 ألف إصابة في العالم.

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