2020/03/19 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتغطية رغم الانهيار الكبير في أسعار النفط، فيما أكد ان الأسعار لن نتبقى عند هذا المستوى.وقال العلاق في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه “بناء على مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب”، مؤكدا أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تحذيرات الطاقة الدولية.. البنك المركزي: قادرون على تأمين الرواتب وتغطية الديون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تحذيرات الطاقة الدولية.. البنك المركزي: قادرون على تأمين الرواتب وتغطية الديون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).