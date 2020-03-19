البنك المركزي: قادرون على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بعد هبوط اسعار النفط

2020/03/19 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتغطية رغم الانهيار الكبير في أسعار النفط، فيما أكد ان الأسعار لن نتبقى عند هذا المستوى.وقال العلاق في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إنه “بناء على مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب”، مؤكداً أن “هناك بعض القلق […]

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