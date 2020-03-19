محافظ صلاح الدين يرفع حالة التأهب لأقصى درجاتها ويعلنها ’’محافظة مغلقة’’ أمام الجميع

2020/03/19 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رفع محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، الخميس (19 آذار، 2020) حالة التأهب لأقصى درجاتها فيما أعلن الم...





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