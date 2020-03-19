الدفاع الأمريكية: مازلنا نبحث كيفية الرد على أي هجوم يطال قواتنا في العراق

2020/03/19 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنها ماتزال تبحث كيفية الرد، على أيه هجوم يسته...





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