التحالف الدولي ينسحب من قاعدة “القائم”.. القوات العراقية تتسلّم المهام

2020/03/19 | 11:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت تسلّمت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، قاعدة “القائم” العسكرية في #الأنبار بعد انسحاب قوات #التحالف_الدولي منها.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، مصدرٍ مسؤول قوله، إن «قوات

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