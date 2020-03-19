2020/03/19 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، عن شفاء ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا ومغادرتها المستشفى.وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم، إن “المصاب أياد علي حسين المصاب بفيروس كورونا تماثل للشفاء بشكل تام وغادر ردهة الحميات مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية”.وأضاف كاظم أن “إياد الذي كان يعمل عامل خدمة في مدينة الإمام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تسجل حالة شفاء ثانية من كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تسجل حالة شفاء ثانية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).