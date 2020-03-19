2020/03/19 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت قيادة شرطة الديوانية الى عدم التزاحم أثناء شراء المواد الغذائية لمنع بعض ضعاف النفوس من استغلال الوضع الحالي لزيادة الاسعار مستغلين اقبال المواطنين على التبضع هذه الأيام.وقال الشرطة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن حظر التجوال لا يشمل نقل المواد الغذائية والخضار والفواكه وان هناكا ايعازا لجميع السيطرات الخارجية بالسماح لعجلات الحمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تصدر بياناً بشأن شراء المواد الغذائية من الأسواق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تصدر بياناً بشأن شراء المواد الغذائية من الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).