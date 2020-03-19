محمد عبعوب - هل يفتح -سجين المريخ- الطريق لاستيطان الكوكب الاحمر؟!! قراءة في رواية سجين المريخ

2020/03/19 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبعوب على مساحة اكثر من 450 صفحة من الحجم المتوسط، وعلى مدى (549) يوما مرّيخيا، يأخذالكاتب الامريكي "آنديويير"، قارئ روايته "سجين المريخ" التي نشرت نسختها العربية "الدار العربية للعلوم..ناشرون"، الى هذا الكوكب، في رحلة خيالية تقطع الانفاس رفقة عالم النبات "مارك واتني" الذي وجد نفسه وحيدا على سطح هذا الكوكب بعد ان غادر رفاقه في هذه الرحلة الاسطورية، الكوكب مرغمين اثر عاصفة كادت تدمر مركبتهم معتقدين أنه......

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