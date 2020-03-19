ناجح العبيدي - هل سيفتك فيروس كورونا بالرأسمالية؟

2020/03/19 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_العبيدي من المؤكد أن شركات الطيران ستكون من بين الأولى التي سترفع راية الاستسلام أمام الوباء العالمي الذي دفع عشرات الدول لإغلاق حدودها ومطاراتها بهدف إبطاء تفشي الفيروس المستجد.لهذا ترتفع من الآن الأصوات المطالبة بتأميم خطوط الطيران لدرء إفلاسها والحليولة دون وقوع عشرات الآلاف من عمالها وموظفيها في براثن البطالة والفقر.ويشير هذا بحد ذاته إلى تلاشي الإيمان بقدرة قوى السوق على حل مشاكلها بنفسها.ما يسري ......

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