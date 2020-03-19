هاتف بشبوش - شيوعيُّ على قيد البقاء

2020/03/19 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش في الإسبوعين القادمين سنكتب للشيوعيين فقط ، حتى 31 آذار ..وهم في زمن فيروس كورونا ، حمانا الباري والطبيب من شرّ فتكه..شيوعيُّ..أبحثّ عما يغذي حُلميكنتُ عوّاماً ، في البحيراتِ الصغيرة والنزيرةِولذا ...لايمكنني أنْ أكونَ غريقاًفي بحرٍ أو محيطٍ ، من فسيحِ عالميشيوعيُّ..لو وضعوني في جناتِ عدنٍلصرختُ ..أريد ُعراقي وسماوتيوزاويةٍ صغيرةٍ ، في غرفتيشيوعيُّ.......

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