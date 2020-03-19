ضبط معمل لصناعة المطهرات المغشوشة والقبض على متهمين في البصرة

2020/03/19 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ضبطت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، معمل لصناعة المطهرات (ديتول) ومعقمات مغشوشة مستغلين الظرف الحالية التي يمر به البلد.وقال بيان لوزارة الداخلية، تلقته، العهد نيوز، انه “تم القبض على ثمانية متهمين وبالجرم المشهود داخل المعمل وبداخله مواد الغش الصناعي، وقد تم ضبط المواد […]

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