الصحة الايرانية : 50 شخصا ضحية كورونا كل ساعة

2020/03/19 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس كورونا في البلاد كل ساعة.ونقلت وكالة ايرنا الرسمية عن مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور قوله : في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس كورونا / كوفيد-19/، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل.وأضاف انه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز.وكانت وزارة الصحة الإيرانية، اعلنت أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.وذكر علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة للتلفزيون: للأسف رصدنا 1192 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.وخاطب الايرانيين ..من فضلكم اتبعوا التعليمات وابقوا في المنازل.وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين ، وباءا عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، فيما توفي أكثر من 8 آلاف شخص.

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