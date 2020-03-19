5 أدوية قد تكون فعالة ضد الكورونا

2020/03/19 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد في مختلف اصقاع العالم، يسعى الكثير من العلماء بجھود متسارعة لإنتاج عقاقير تساھم في إيجاد حل لمعضلة "كوفيد 19 ،"اذ بدأ العمل على نھجين، إنتاج أدوية تھاجم الفيروس نفسه، والاخرى تقوم على تحصين البروتينات في خلايانا التي يعتمد عليھا الفيروس حتى يتكاثر، وحقق كلا النھجين نتائج "واعدة" في معالجةالمرضى.وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لھا نشر أمس الثلاثاء، (17 آذار 2020 ،(إن ھناك مئات العلماء يعملون حول العالم من أجل إنتاج لقاح مضاد للفيروس.ويدل ھذا الرقم على ارتفاع كبير، إذ قالت منظمة الصحة العالمية في شباط الماضي إنه يجري تطوير 20 لقاحا، الأمر الذي يعكس اھتمام العلماء وشركات الأدوية والدول أيضا في إيجاد حل لمعضلة كورونا.ويسعى الكثير من العلماء إلى إنتاج أدوية تھاجم الفيروس نفسه، في حين تسعى مجموعة بحثية في ولاية كاليفورنيا إلى نھج مختلف، يقوم على تحصين البروتينات في خلايانا التي يعتمد عليھا الفيروس حتى يتكاثر.العلاج الصيني اليابانيأعلنت بكين رسميا أنھا قررت استخدام ء الدوا Avigan ،الذي طورته اليابان لعلاج الانفلونزا في معالجة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.وجاء ذلك بعد أن وجدت أن الدواء فعال من خلال تجارب سريرية أجرتھا منظمتان طبيتان في البلاد.وقال مدير المركز الوطني لتطوير التكنولوجيا الحيوية في الصين، تشانغ شين مين، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الدواء كان ناجعا في مكافحة الأعراض التي يسببھا الفيروس مثل الالتھاب الرئوي، وليس له آثار جانبية.وكان من الضروري للمسؤول الصيني أن يؤكد عدم وجود آثار جانبية، التي ربما تكون مدمرة أحيانا وتعيق إقرار إي دواء بسرعة.وأضاف أن الاختبارات أجريت في مدينتي ووھان وشنزن وشارك فيھا 240 مريضا و80 مريضا على التوالي.وقال إن الأمر استغرق بين 4-11 يوما حتى تغيرت نتائج المصابين من فيروس كورونا من سلبية إلى إيجابية بعد تلقيھم العقار.عقار بلاكنيلأعلنت مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية أن دواء "بلاكنيل"، الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه، برھن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجد.وقالت إنھا مستعدة لأن تقدم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه، كافية لمعالجة 300 ألف مصاب بالفيروس.و"بلاكنيل" عقار مكون من جزيئات "ھيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتھاب المفاصل.وقال البروفسور ديدييه راؤول، مدير المعھد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، أول أمس الاثنين، إنه أجرى تجربة سريرية أظھرت أن ھذا العقار يمكن أن يساھم في القضاء على فيروس كورونا المستجد.وبحسب الدراسة التي أجراھا البروفسور راؤول على 24 مريضا بفيروس كورونا المستجد، فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع ھؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولھم العقار، وفق "فرانس برس".علاج ألماني في الخريفقالت شركة "كيور فاك" الألمانية، التي أصبحت تحت الأضواء في الأيام الماضية، إن اللقاح الذي تطوره حاليا سيكون جاھزا قبل حلول الخريف المقبل.وأضافت الشركة في بيان، أن جھودھا منصبة حاليا على تطوير لقاح قادر على القضاء على الفيروس، لكنھا أكدت أنھا لن تعلق وقال إن التكنولوجيا التي تستعملھا مثل MRNA) الرنال المرسال) التي تشير إلى أنھا الحل الأسرع والأكثر فعالية لمواجھة سيناريوھات التفشي، مثل فيروس كورونا.وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، في تغريدة لھا على "تويتر"، إلى أن المفوضية تتعاون مع الشركة الألمانية، وأن بروكسل منحتھا 80 مليون يورو.وأضافت، ان الشركة تعمل على تطوير تكنولوجيا واعدة ستحمي الأرواح في أوروبا والعالم.وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عرض مبلغا كبيرا على الرئيس التنفيذي للشركة، دانيال مينيشيلا، خلال لقاء جمع الاثنين مطلع آذار الجاري، مقابل نقل أعمال الشركة إلى الولايات المتحدة الأمر الذي نفته الشركة.علاج كيزر الأميركيوصل العلاج الذي ابتكره معھد "كيزر" للبحوث في الولايات المتحدة الأميركية إلى نتائج متقدمة، واجرى الاثنين أول تجربة سريرية على بشر لاختبار لقاح مضاد لفيروس "كوفيد- 19."وقام باحثون أميركيون من معھد "كيزر" للبحوث، بحقن جرعات من اللقاح في أجسام 4 متطوعين.وقالت الباحثة في معھد كيزر، ليزا جاكسون، "نحن فريق فيروس كورونا في الوقت الحالي، وما من شخص إلا ويريد أن يقوم بما بوسعه خلال فترة الطوارئ الحالية".ونشرت وكالة أسوشيتيد برس فيديو يظھر إحدى المتطوعات وھي تتلقى الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لھذا الوباء.وقال المتطوعة بعد تلقيھا أول جرعة: "أتمنى أن نتوصل للقاح فعال سريع وأن نتمكن من إنقاذ الأرواح ليتمكن الجميع من العودة لحياتھم الطبيعية في أسرع وقت".وذكر الباحثون في المعھد، أنه تم تطوير اللقاح في وقت قياسي، مشيرين إلى أن النتائج ستعلن في وقت لاحق من ھذا الأسبوع.وقالت الوكالة الأميركية، إن تجربة الاثنين ليست سوى البداية في سلسلة من الدراسات التي ستجرى من أجل التأكد من أن الدواء ناجح وآمن.علاج أستراليحصل باحثون استراليون على الضوء الأخضر من أجل إجراء التجارب السريرية على علاج ابتكروه لفيروس كورونا.ويتمثل دواء ھؤلاء الباحثين بعقاقير استخدمت سابقا لعلاج الملاريا والإيدز في نحو 50 مستشفى بأستراليا.ويتوقع أن تبدأ التجارب السريرية في نھاية الشھر الجاري، أي بعد أيام فقط.وقال مدير مركز الأبحاث السريرية في جامعة كوينزلاند، ديفيد باترسون، إن ھناك مرضى لفيروس كورونا تم علاجھم بھذه الأدوية وكانت النتائج إيجابية، إذ اختفى الفيروس من أشخاص أصيبوا منه.وأضاف باترسون المتخصص في الأمراض المعدية، أن فريقه يبحث حاليا عن متطوعين للمشاركة في تجربة سريرية كبيرة على مستوى أستراليا لمقارنة أداء العقارين منفردين أو مع بعضھما البعض.وقال البروفيسور باترسون في مقابلة مع موقع "نيوز" الأسترالي: "نريد أن نعطي الأستراليين أفضل علاج".

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