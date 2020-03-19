ما الذي يحدث في سوق النفط المجنونة؟.. نبيل المرسومي

2020/03/19 | 11:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي تتعرض أسواق النفط العالمية حاليا الى أسوأ ازمة في تاريخ النفط اذ فقد النفط نحو 70% من سعره في عدة ايام على الرغم من ان المعروض النفطي لم يزد فيما انخفض الطلب العالمي بنحو 4 ملايين برميل يوميا أي بنسبة 4% من اجمالي الاستهلاك العالمي للنفط علما ان ثلثي النفط يجري تداوله […]

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