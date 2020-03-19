برلماني لـ”العهد نيوز”: على الحكومة القيام بالواجبات القانونية للرد على التجاوزات الامريكية دوليا

2020/03/19 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب ستار الجابري، أن تكرار استهداف مقرات الحشد الشعبي تطورا خطيرا لايمكن التغاضي عنه، فيما بين أن الإدانة والاستنكار اصبحت لأزمة مكررة عند كل استهداف يتعرض له الحشد الشعبي.وقال الجابري في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس،: “يجب على الحكومة القيام بواجباتها القانونية الرد على التجاوزات الأمريكية دوليا”.وأضاف أن “الادانة لم تعد تكفي […]

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