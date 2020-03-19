التربية النيابية تدعو لاعادة المديريات الست الى الوزارة

2020/03/19 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إعادة نقل صلاحيات مديريات التربية الست في بغداد إلى الوزارة، مؤكدا ضرورة حصر القرار بيد الوزارة للحد من تدخل الأطراف الأخرى.و قال المكصوصي، إن “هناك خطوات جدية لابعاد مديريات تربية بغداد الست عن الروتين والتدخل بعملها”، مبينا أنه “خلال […]

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