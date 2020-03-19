جرحى بسقوط 6 قذائف هاون وسط طوزخورماتو

2020/03/19 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

اسفرت 6 قذائف هاون سقطت وسط قضاء طوزخورماتو، اليوم الخميس، عن إصابة 3 اشخاص.

وقال عميد حسين...





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