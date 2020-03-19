2020/03/19 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال عميد حسين...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جرحى بسقوط 6 قذائف هاون وسط طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-صلاح الدين
اسفرت 6 قذائف هاون سقطت وسط قضاء طوزخورماتو، اليوم الخميس، عن إصابة 3 اشخاص.
وقال عميد حسين...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جرحى بسقوط 6 قذائف هاون وسط طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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