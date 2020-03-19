جرحى بسقوط 6 قذائف هاون وسط طوزخورماتو


جرحى بسقوط 6 قذائف هاون وسط طوزخورماتو
2020/03/19 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-صلاح الدين

اسفرت 6 قذائف هاون سقطت وسط قضاء طوزخورماتو، اليوم الخميس، عن إصابة 3 اشخاص.

وقال عميد حسين...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جرحى بسقوط 6 قذائف هاون وسط طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جرحى بسقوط 6 قذائف هاون وسط طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links