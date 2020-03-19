الأمن الوطني يصادر 4 أطنان من الأدوية المخدرة ويقبض على مالكها في البصرة

2020/03/19 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، الخميس، مصادرة 4 اطنان من الادوية المخدرة والقبض على مالكها في البصرة.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة تابعة له في محافظة البصرة تمكنت بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية، من القاء القبض وبالجرم المشهود على شخص يتاجر بالادوية المخدرة ممنوعة التداول، اضافة الى انها مجهولة المصدر".

واضاف البيان :"قد جرى مصادرة الكميات المخزونة بداره و التي تقدر بـ4 اطنان، فضلا عن كبسولات فارغة جاهزة للتعبئة ونشرات طبية و علب كارتونية".

بغداد اليوم-صلاح الدين

اسفرت 6 قذائف هاون سقطت وسط قضاء طوزخورماتو، اليوم الخميس، عن إصابة 3 اشخاص.

وقال عميد حسين علي، مدير شرطة طوز، في تصريح، ان "قذائف الهاون تم إطلاقها من خلف جبل، بحسب المعلومات الأولية وأن تلك المنطقة تتواجد، فيها جي

بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، أن مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، انتهت في العراق، وأن القوات العراقية قادرة على القيام بمهمة حفظ الأمن والسلام في البلاد، فيما رجح الخطوة الثاني لانسحاب قوات التحالف.

بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنها ماتزال تبحث كيفية الرد، على أيه هجوم يستهدف القوات الأمريكية في العراق، وذلك بعد إصابة ثلاثة جنود جراء استهداف معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم البنت

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