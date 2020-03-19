الصين لا تسجل إصابة محلية بكورونا خلال 24 ساعة لأول مرة منذ تفشي الفيروس

2020/03/19 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةأعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أية إصابة بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن "البر الرئيس في الصين سجل صفرا من حيث الإصابات المحلية بفيروس كورونا كوفيد 19".بدورها، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس تسجيل 34 حالة إصابة جديدة، لكن جميعها لمواطنين أتوا من خارج البلاد.وبحسب التقارير، فأن "نقص انتشار العدوى محليا يعتبر، مؤشرا على جهود الصين لاحتواء الفيروس، لكنّ الارتفاع في عدد الإصابات الآتية من الخارج قد يهدّد ذلك".وأصيب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قرابة 81 ألف شخص وتوفي أكثر من 3200 في الصين.وتظهر الإحصائيات أن تفشي الوباء أصبح تحت السيطرة في ووهان - المدينة التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 - وفي مقاطعة هوبي المحيطة بها.

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