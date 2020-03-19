القبض على 8 اشخاص بتهمة الغش الصناعي في البصرة

2020/03/19 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ثمانية متهمين بالغش الصناعي في البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تضبط معمل لصناعة المطهرات (ديتول) ومعقمات مغشوشة مستغلين الظرف الحالية التي يمر به البلد".

وأضافت انها "القت القبض على ثمانية متهمين وبالجرم المشهود داخل المعمل وبداخله مواد الغش الصناعي".

وأكدت انه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".

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