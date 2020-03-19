إيران: الاصابات بفيروس كورونا لم تصل نقطة الذروة

2020/03/19 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس منظمة النظام الطبي في إيران، محمد رضا ظفرقندي، اليوم الخميس، أن فيروس "كورونا" (كوفيد-19) لم يصل نقطة الذروة في البلاد لغاية الآن.

وقال ظفرقندي، في تصريح صحفي، إن "المرض الناجم عن فيروس كورونا لم يصل نقطة الذروة لغاية الآن في البلاد، وفي حال عدم التزام التوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين سنواجه وضعا خطيرا في هذا المجال"، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وقال إن "دراسات زملائنا تشير إلى أننا نطوي مرحلة تصاعدية وأن وقف ذلك يعتمد على إجراءات المسؤولين والتزام المواطنين"، مضيفا أنه "وفقا لصيغ الأمراض السارية، لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل بمقدار 15 إلى 20% سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة أسرع".

وأضاف أنه "من الطبيعي حينما لا تتوفر الأدوية لهذا المرض والإمكانيات التشخيصية اللازمة مثل (سي تي سكن) و(فنتيلاتور) ومعدات المختبرات و(آي سي يو) فان الحظر الأمريكي سيضر بصحة المرضى".

واعرب ظفرقندي، عن أمله بأن "تتدخل المنظمات المدنية وحقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للعمل بصورة جدية ومؤثرة من أجل إلغاء هذا الحظر الظالم"، مضيفا أن "هذا المرض متفش في العالم كله وليس بإمكان أي حدود السيطرة عليه لذا فإنه حينما يؤدي الحظر إلى زيادة المرض في دولة ما فمن المؤكد أنه سيؤثر على العالم كله وهذه جريمة بحق الإنسانية".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.

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