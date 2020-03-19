2020/03/19 | 12:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتلاوي توضح بشأن استمرار حظر التجوال في مدن البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 12:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي توضح بشأن استمرار حظر التجوال في مدن البلاد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي توضح بشأن استمرار حظر التجوال في مدن البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).