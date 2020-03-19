مدرب سلة النفط: إيقاف الدوري سيؤثر على مستوى الفريق

2020/03/19 | 12:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد مدرب فريق كرة السلة بنادي النفط، خالد يحيى، اليوم الخميس، ان قرار إيقاف دوري كرة السلة الممتاز، سيؤثر على لياقة اللاعبين ومستوى الفريق.وقال يحيى، إن “قرار الايقاف جاء بأمر ادارة النادي وخلية الازمة ووزارة الشباب والرياضة، بسبب إجراءات محاربة تفشي فايروس كورونا”.وأضاف ان “قرار الايقاف سيؤثر كثيراً على الفريق […]

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