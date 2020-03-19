منسوب البحار يرتفع بعد ذوبان 600 مليار طن من الجليد في غرينلاند

2020/03/19 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وكالة ناسا أن جزيرة غرينلاند (شمال شرق كندا وشمال غرب أيسلندا ما بين المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الأطلسي) أكبر جزيرة في العالم فقدت الصيف الماضي نحو 600 مليار طن من الجليد في شهرين، وهو يقارب أكبر حجم للجليد الذي فقدته الجزيرة في صيف 2012.وأشارت الدراسة إلى أن خسارة الكتلة […]

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