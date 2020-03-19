12 خطوة لمواجهة فيروس كورونا.. نيكولاس كريستوف

2020/03/19 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: نيكولاس كريستوف يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أضاع شهرين ثمينين في محاولة التقليل من شأن فيروس كورونا الجديد مع محاولة طمأنة الأسواق ورفع معنوياتها.وما زلنا لا نعرف عدد الأميركيين المصابين، لأن الإدارة أساءت تدبير عمليات التشخيص.فقبل بضعة أيام، أجرت كوريا الجنوبية من الاختبارات أكثر مما أجرته الولايات المتحدة بـ700 مرة للفرد […]

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