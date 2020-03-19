2020/03/19 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مدير الدفاع المدني كاظم بوهان، اليوم الخميس، عن انتهاء المرحلة الاولى من عمليات تطهير وتعفير المواقع الرسمية في عموم البلاد من فيروس كورونا بتطهير 90% من الدوائر والمؤسسات، مبينا ان الشرطة المجتمعية ستشرع في عمليات توعية واعانة للمواطنين خلال حظر التجوال.وقال بوهان، إن “المرحلة الاولى من خطة الدفاع المدني نجحت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن انتهاء مرحلة التعفير الأولى بتطهير 90% من الدوائر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن انتهاء مرحلة التعفير الأولى بتطهير 90% من الدوائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).