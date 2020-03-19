عمليات سامراء تفجر عدداً من العبوات الناسفة وتعتقل أحد المطلوبين

2020/03/19 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت قيادة عمليات سامراء، الخميس، على تفجير عدد من العبوات الناسفة بعد العثور عليها اثناء واجب تفتيش وتطهير جزيرة غرب سامراء.وقالت العمليات، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “القوات الامنية تمكنت ومن خلال كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من العثور على ١٠ عبوات قمعية و٤ عبوات محلية الصنع عبارة عن […]

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