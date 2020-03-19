مصرف الرافدين يعلن عن توطين رواتب منتسبي وموظفي شرطة بابل

2020/03/19 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن مصرف الرافدين الخميس عن توطين رواتب منتسبي وموظفي قيادة شرطة بابل وحصولهم على بطاقة الماستر كارد الدولية .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي قيادة شرطة بابل والقواطع التابعة لها” .واضاف انه “سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا […]

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