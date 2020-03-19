الصادقون: الصدر لم يؤيد ترشيح الزرفي

2020/03/19 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الصادقون النيابية، الخميس، أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يؤيد او يتبنى ترشيح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وفيما اشارت إلى...

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