لأول مرة منذ تفشيه .. الصين تعلن عدم تسجيل أية إصابة محليا بـ”كورونا”

2020/03/19 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية، عدم تسجيل أية إصابة محليا بفيروس “كورونا” المستجد، لأول مرة منذ تفشي الفيروس محليا وعالميا.ووفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اليوم الخميس، “سجلنا صفرا من حيث الإصابات المحلية ب‍فيروس كورونا كوفيد 19″.وأعلن المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان … Readmore

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