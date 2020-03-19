نيويورك تايمز: أزمة كورونا في أميركا ستستمر 18 شهرا

2020/03/19 | 12:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن خطة أبلغت فيها الحكومة الفدرالية الأمريكية المشرعين في الكونغرس برؤيتها المتشائمة لأفق جهود محاربة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد.وأفادت الصحيفة بأن خطة الحكومة الأمريكية الخاصة بالتعامل مع الفيروس الجديد، صدرت يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ في البلاد، وحذرت فيها المشرعين من أن […]

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