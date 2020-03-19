كيف تم بناء جدران المباني الرومانية؟

2020/03/19 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – في ذروة الإمبراطورية الرومانية ، امتدت أراضيها على أكثر من خمسة ملايين كيلومتر مربع ، بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.مارست روما السلطة على أكثر من 70 مليون نسمة ، وهو ما يعادل حوالي 21 ٪ من سكان العالم في ذلك الوقت.في الواقع ، كما أظهرنا بالفعل في مقال آخر ، أدت […]

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