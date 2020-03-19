جرحى بقصف يطال طوز خورماتو مجددا

2020/03/19 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول امني يوم الخميس بتعرض قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين الى قصف بقذائف الهاون.

وسقطت ست قذائف هاون في حي ملا صفر وسط قضاء الطوز مما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.

وقال مدير شرطة القضاء حسين علي ان القذائف تم اطلاقها من خلف جبل حسب معلومات اوليه، مشيرا الى ان تلك المنطقة يتواجد فيها مسحلو تنظيم داعش.

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