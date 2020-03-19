أفضل صورة لعام 2019.. للمصور السوري رودي سعيد

2020/03/19 | 12:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطها المصور السوري رودي سعيد في الباغوز بريف دير الزور نالت جائزة أفضل صورة لعام 2019.

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