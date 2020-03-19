مطالبة برلمانية بتخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ الاتحادية لدهوك

2020/03/19 | 12:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ديار برواري، يوم الخميس، الحكومة العراقية بتخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لمحافظة دهوك، التي تعرض سكانها إلى أضرار جسيمة نتيجة غزارة الأمطار والسيول.

وقال برواري، في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "هطول الامطار الغزيرة في محافظة دهوك أدى إلى اضرار جسيمة في المنازل والطرق والجسور والممتلكات"، مشيرا الى أن "الحكومة المحلية في المحافظة غير قادرة على تعويض هذه الاضرار".

وطلب البرلماني من الحكومة الاتحادية، أن "تخصص مبالغ من أموال الطوارئ التي ادرجت ضمن الموازنة العامة الاتحادية لمحافظة دهوك"، داعيا الحكومة المحلية إلى أن "تتقدم بطلب لهذه الاموال بأسرع وقت".

تعرضت عدة منازل في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إلى الهدم نتيجة غزارة الأمطار التي سقطت تساقطت في المحافظة.

وقال مراسل شفق نيوز، أن امطارا غزيرة سقطت في مناطق عدة من محافظة دهوك، مضيفا أن نحو 300 منزل تضرر جراء الفيضانات وان عدة منازل هدمت بالكامل بمركز مدينة دهوك نتيجة استمرار هطول الامطار منذ يوم امس.

واشار إلى أن نحو ثلاثين سيارة تعرضت للغرق لحد الان، لكن لم تسجل المحافظة لغاية الان اضرار بشرية جراء هذه الفيضانات.

ولفت المراسل إلى أن الجهات المعنية دعت المواطنين إلى في البقاء في منازلهم بعد ان قطعت المياه عدة طرق رئيسية في المحافظة.

وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الاثنين ان يتعرض العراق الى منخفض جوي جديد، محذرا في الوقت ذاته من تجتاح سيول وفيضانات ورياح سطحية اغلب محافظات البلاد بينهم اقليم كوردستان.

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