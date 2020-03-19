صحيفة : ايران ترفض ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة الانتقالية

2020/03/19 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …كشفت صحيفة “ايلاف” اللندنية، عن تحرك إيراني رافض لتكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء.ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي بالقول، إن “مواقف القوى الشيعية هذه من ترشيح الزرفي تأتي إثر تحرك ايراني رافض لتكليفه بهذه المهمة، حيث تعتبر انه مدعوم اميركيا، الامر الذي ادخل قضية الترشيح في صراع اميركي إيراني”.واشار المصدر الى ان “اعتراضات […]

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