الصين تعلن عدم تسجيل اي اصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/03/19 | 12:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ بدأت الصين بإحصاء إصابات بفيروس كورونا ، في كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلنت بكين، الخميس، أنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة “محلية المصدر” بفيروس كورونا المستجد.لكن الصين سجّلت بالمقابل ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّها […]

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