إجراء قد يكون مؤقتاً

2020/03/19 | 12:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل الخوف من نيل مصير مشابه لمصير سليماني والمهندس هو السبب؟

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