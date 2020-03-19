محاولات لعرقلة الاتفاق الخاص بإدلب

2020/03/19 | 12:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلون من فصائل جهادية يحاولون قطع طريق m4 وتعطيل اتفاق إدلب

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