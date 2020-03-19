استمرار الاشتباكات غربي درعا وارتفاع حصيلة قتلى “جلين” إلى 8 أشخاص

2020/03/19 | 12:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد قتلى القصف الذي تفذته القوات النظامية يوم أمس الأربعاء، على بلدة “جلين”، إلى 8 أشخاص وذلك بعد موت 3 آخرين متأثين بإصاباتهم.وأقدم مسلحون بعد منتصف ليل أمس،

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