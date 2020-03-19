2020/03/19 | 12:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

ردود الفعل الرافضة لتكليف عدنان الزرفي، في تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية، مستمرة.



محافظ النجف الأسبق، ورئيس كتلة النصر النيابية عاجز حتى الآن عن تأمين الغطاء الشيعي اللازم لتشكيل حكومة انتقالية، أبرز مهامها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام على أبعد تقدير.

ساعات الفجر ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("صفقة يجري طبخها في السر" .. مشهد معقد على وشك الانفجار بعد وصف تكليف الزرفي بــ "الاستفزازي" !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("صفقة يجري طبخها في السر" .. مشهد معقد على وشك الانفجار بعد وصف تكليف الزرفي بــ "الاستفزازي" !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).