فيروس كورونا: تأمّلات ممارس صحي عام متخصص في علم الوبائيات

2020/03/19 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنيس باريز مدير شعبة الصحة والتغذية والسكان –البنك الدولي لا ينقضي يوم واحد الآن دون أن يغمرنا وابل من المقالات الطبية والنشرات الإعلامية التي تتناول التطورات السريعة لفيروس كورونا المستجد الذي يُطلق عليه COVID-19.ولهذا ما يبرره حقاً، بعد أن تفشى الوباء عالمياً ليبلغ عدد المصابين به نحو 100 ألف حالة مؤكدة على مستوى […]

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