ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 529 حالة

2020/03/19 | 12:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في الكيان الإسرائيلي، الخميس، إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه تم إخضاع وزيري الداخلية أرييه درعي، والزراعة تساحي هنغبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك للحجر الصحي المنزلي.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء امس الأول الثلاثاء، عن تشخيص 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل

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