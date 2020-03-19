رغم انعدام الموازنة..

2020/03/19 | 12:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الخميس، قدرة المؤسسة على تغطية الديون الخارجية والرواتب، رغم انخفاض أسعار النفط".وتأتي تصريحات المسؤول العراقي، في وقت حذرت فيه أصوات في البرلمان العراقي، من "تفاقم الأزمة الاقتصادية" بعجز يبلغ 40 مليار دولار، جراء انخفاض في أسعار النفط.





وقال العلاق في تصريح صحفي "ان أسعار النفط لن تبقى عند هذا المستوى، لكن لا نتوقع أن ترتفع كثيرا".هذا، وهوت أسعار النفط، بشكل كبير عن أسعارها الاعتيادية لتصل إلى 24 دولارا، بسبب اخفاق منتجي النفط "اوبك"، وروسيا على اتفاق لتخفيض الانتاج.

وما يزال العراق حتى اليوم، بدون موازنة عامة، في ظل الإجراءات المالية والقانونية المتخذة لأغلب دول العالم، للتكيف مع تحديات انتشار فيروس كورونا، المؤذية للاقتصاد، وكذلك الانخفاض الكبير في أسعار النفط.





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