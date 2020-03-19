الحكومة الإيرانية تصدر قرارًا بمنع الملاكات الطبية من الإفصاح عن الإحصائيات الرسمية للمصابين والمتوفين بكورونا

2020/03/19 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت الحكومة الإيرانية قرارًا رسميًا، إلى الملاكات الطبية الإيرانية من كليات الطب وفي المستشفيات في عموم إيران بعدم الإفصاح عن أي إحصائيات حول أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا كوفيد19.صدور قرار رسمي من قبل الحكومة الإيرانية يمنع جميع الكادر الطبي الإيراني من كليات الطب إلى المستشفيات في عموم إيران بعدم الإفصاح عن […]

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