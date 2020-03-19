الزرفي يزور وزير المالية ويبحث معه مواقف الاحزاب الكردية من مسألة تكليفه

2020/03/19 | 12:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حث نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي برنامج الحكومة المقبلة والوضع السياسي الداخلي ومواقف الاحزاب من مسألة التكليف.

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