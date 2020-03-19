تشديد الاجراءات الامنية في بغداد مع دخول اليوم الثاني من حظر التجوال

2020/03/19 | 12:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، اجراءات امنية مشددة مع دخول اليوم الثاني من حظر التجوال.

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