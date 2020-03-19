خبير نفطي يحذر من تداعيات تدهور اسعار النفط:

2020/03/19 | 12:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر الخبير النفطي ومدير عام سومو سابقا محمد الجبوري من تداعيات تدهور اسعار النفط وانعكاسها على دول اوبك والاقتصاد العالمي.وقال الجبوري في تصريح صحفي أن هذا التدهور جاء بناء على حرب معلنة بين السعودية وروسيا بشأن تقليص انتاج المعروض من النفط، والتي رفضت روسيا المقترح في الاجتماع الاخير لدول اوبك مع روسيا.واشار […]

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