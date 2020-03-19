القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى ادلب بسوريا

2020/03/19 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال “المرصد السوري للمسلحين” ان 3 أرتال عسكرية تركية دخلت إلى محافظة إدلب عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، آخرها رتل مؤلف من نحو 50 آلية.وأوضح المرصد إن الرتل الأخير هو الرتل الثالث الذي وصل منطقة “بوتين – أردوغان” خلال يوم أمس الاربعاء، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي […]

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